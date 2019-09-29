第一社福今天舉行「兒童輔具展」，希望協助家長與孩子找到最適合他們的輔具。（林良齊攝）

第一社福今天舉行「兒童輔具展」，希望協助家長與孩子找到最適合他們的輔具。（林良齊攝）

今年7歲的安安（化名）出生時因患有腦性麻痺、行動不便，因而需要助行器、踝足輔具等輔具協助其走路，但7歲的他就已經換了6套踝足輔具，正值發育期的安安甚至4個月後，生長的速度就超過輔具的大小。

為因應兒童會持續成長的特性，兒童輔具設計必須能夠隨著孩子成長身形改變而跟著調整的功能，但因每個兒童身形不同，常需要量身訂製、多次調整的模式製作，也導致兒童輔具成本較高，廠商投入成本與門檻也較高，使國內兒童輔具廠商數量較少，一的醫療器材行也難找到提供試用的兒童輔具。

據統計，107年未滿15歲身心障礙且需要輔具協助日常生活的兒少全國有17879人，而目前廠商設計的輔具大多是針對成年人，無法符合兒少需求，第一社福今天舉行「兒童輔具展」，希望協助家長與孩子找到最適合他們的輔具。

安安的母親表示，從小到大安安至少使用超過5種輔具，包括推車、站立架、助行器、輔坐板凳、梯背架、長條檯、踝足輔具、溝通輔具、手部副木等，但許多輔具可能因為小朋友發育較迅速，如踝足輔具，往往一年不到就要更換，因此有廠商認為，是否要做尺寸偏大的輔具，但做大了可能無法固定腳踝，無法達成復健效果。

第一社福基金會執行長賴美智表示，兒童成長較快外，也因為兒童輔具較少人設計、製造，因而價格相對昂貴，因此第一社福除了辦理輔具展讓小朋友可以找到自己的輔具外，也提供清潔、維修、租賃輔具等服務。

但賴美智說，目前輔具中心的租賃輔具服務大多是成人輔具如電動輪椅、電動床等，期待更多身障家長把家中無法再繼續使用的輔具捐贈給輔具中心，再經調整後就可以協助其他的身障家庭。

(中時 )