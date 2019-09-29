基隆市警察局26日接獲報案，一名葉姓男子，竟為了報仇，找美女誘騙張姓男子到一間燒肉店，而張男到現場後遭3名惡少持刀狂砍。（翻攝畫面／吳康瑋基隆傳真）

基隆市警察局26日接獲報案，一名葉姓男子，竟為了報仇，找美女誘騙張姓被害人赴約鴻門宴，並在愛二路一家燒肉店現場安排3名未成年小弟埋伏，見到張姓男子走入店內後，3名兇嫌立即快跑上前，持刀猛砍，並在行兇後狂奔逃離。張男反應不及以手擋刀，整個右手被砍斷，血濺燒肉店。

路過民眾見狀報案，救護人員將其緊急送往長庚醫院搶救，但張男頭部和手部等多處中刀，事後雖沒有生命危險，但右手可能殘廢。警方指出，張男的刀傷，幾乎刀刀見骨，可見當時手段相當兇殘。

接獲報案後，警方隨即前往調閱監視器後，迅速鎖定目標，案發後4小時便將葉姓等5名犯嫌查緝到二，後續並依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦，另為防制後續暴力尋仇所衍生治安事故，並向地檢署建請羈押。檢察官諭知葉男與女性友人各3萬元交保，3名未成年小弟則遭法官裁定收容。

警方後續循線查出幕後指使者為上月2日遭張男率眾砍斷左腳筋的葉姓男子，為了復仇，才使計誘砍張男。忠二路派出所所長郭治鑛表示，警方將針對易滋事、鬥毆特定營業場所強力掃蕩，嚴防街頭暴力事件，以維護社會治安及民眾安全，警方也提醒民眾，冤冤相報何時了，若有與人結怨或爭執，千萬別動用私刑，若有狀況，請盡速撥打110報警，警方也將迅速到場，壓制違法分子囂張氣燄，展現公權力，以安定民心。

(中時 )