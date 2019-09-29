奧地利今天舉行國會大選投票，保守派料可拿下勝利，但先前與極右派合組的聯合政府因貪瀆醜聞垮台之後，要再找個夥伴來聯合執政可能沒那麼容易。

33歲總理庫爾茨（Sebastian Kurz）領導的人民黨（OeVP）料可囊括約3成3選票，略多於2年前的大選，但不足以組成多數政府。

奧地利「新聞報」（Die Presse）昨天社論寫道，庫爾茨「沒什麼可贏的，但卻有很多可以輸」，「就算週日的結果加分，對他來說，還是會比2017年困難」，現在不再有那麼適合他的夥伴了。

此次合格選民有640萬人，投票所將於上午7時（台北時間下午1時）開放，晚間5時（台北時間晚間11時）關閉，之後就會有初步預測出爐。

這場國會大選是5月間席捲庫爾茨聯合政府極右派夥伴的奧地利版「通俄門」醜聞所引發，當時聯合政府組成僅18個月。

專家預測庫爾茨會再次與自由黨（FPOe）結盟，重新組成被匈牙利總理奧班（Viktor Orban）等民族主義者譽為歐洲典範的聯合政府。

(中央社)