台南市登革熱疫情升溫！登革熱防治中心29日公布新增3名本土病例，全都是成功大學學生，累計5天以來成大已傳出4例病例，加上又有2例本土病例病毒型別都是今年全台僅有的第3型，不排除爆發群聚感染。

登革熱防治中心表示，台南市本土登革熱第26、27、28例及境外第32例病例，都是成功大學學生，主要活動地點在該校勝利、敬業校區宿舍及自強校區教室，同時還經常到附近的育樂街用餐，研判感染源為宿舍或學校活動地周邊環境。

登革熱防治中心主任陳怡呼籲成大學生及市民，如果這2周內有前往上述地點活動，應該實施健康自主管理；萬一有發燒丶骨頭酸痛等症狀，不要自行服藥退燒，應盡速至成大附近醫院或診所就醫，以免疫情在社區中傳播致疫情擴大。

防治中心說，台南市於24日至28日新增4例確診登革熱病例，本土3例、境外1例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數28例，境外移入登革熱病例數32例。

其中，第27例本土確診病例為20多歲男性，無慢性病史，居住地在北區東興里，近期未出國，23日出現發燒、頭痛及腰痛症狀，24日至醫院就醫進行流感快篩陰性；27日回診後因血小板及白血球異常轉至急診就醫進行登革熱NS1快篩為陽性進而通報，28日夜間確診為登革熱，個案目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。

第28例本土確診為東區大學里20多歲女性，無慢性病史，近期未出國，28日出現畏寒發燒、頭痛、關節痛及流鼻水症狀，自行服藥未改善至醫院就醫並進行流感快篩陰性、登革熱快篩NS1陽性通報，28日夜間確診為登革熱。

至於第32例境外移入病例為台南市本土第26例擴大採血後的確診病例，與本土第26例居住地相隔不到50公尺，個案於10日入境台灣後，12日出現發燒，未就醫自行服退燒藥，目前已無症狀自主管理中。

登革熱防治中心強調，此次疫情不可輕忽，1周內新增3例確診病例，不排除為境外移入而造成的本土群聚感染。該中心已於23日針對病例26宿舍及教室進行噴霧罐壓罐及孳生源清除；24日持續進行校園及校外活動地強力孳生源清除；25日進行宿舍及校園環境進行戶內外噴藥及擴大孳生源清除；28日則對病例27丶28宿舍及教室進行噴霧罐壓罐及孳生源清除；29日持續進行校園及校外活動地強力孳生源清除。並規劃宿舍及校園環境進行戶內外噴藥及擴大孳生源清除。

(中時 )