高雄捷運公司副總經理賀新傳出28日在鵝鑾鼻晨跑時，突然昏倒在地，經送醫急救後，宣告不治。

據了解，賀新傳南下參加會議，28日清晨與友人到鵝鑾鼻晨跑時，跑到墾丁雷達站時突然倒地不起，友人趕緊報警求救。

消防隊指出，救護人員到場後，該男子已呈現OHCA，當下馬上送往恆春旅遊醫院急救。

恆春旅遊醫院指出，28日早上6點多，該男子被消防醫護人員送到醫院急救，但他到院前已無生命跡象，經急救1個小時後，宣告不治。

(中時 )