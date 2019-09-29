高捷副總賀新傳晨跑突昏倒 送醫不治 12:582019/09/29 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高捷公司副總經理賀新乘坐輕軌(最右)。（圖/郭芝函翻攝，本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄捷運公司副總經理賀新傳出28日在鵝鑾鼻晨跑時，突然昏倒在地，經送醫急救後，宣告不治。 據了解，賀新傳南下參加會議，28日清晨與友人到鵝鑾鼻晨跑時，跑到墾丁雷達站時突然倒地不起，友人趕緊報警求救。 消防隊指出，救護人員到場後，該男子已呈現OHCA，當下馬上送往恆春旅遊醫院急救。 恆春旅遊醫院指出，28日早上6點多，該男子被消防醫護人員送到醫院急救，但他到院前已無生命跡象，經急救1個小時後，宣告不治。 (中時 ) #急救 #晨跑 #賀新 #不治 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 已預約拍全家福 蘆洲父伏地痛訴：還我公道！ 16:272019/09/25 社會 媽祖醫院慶重陽 9旬長者談養生長壽之道 18:592019/09/25 生活 醫院監視器拍到這一幕 沒人敢上夜班 21:552019/09/25 社會 非醫療勞務所得 醫院要課營業稅 04:102019/09/26 金融．稅務 產婦子宮破裂嬰夭折 接生醫師法辦 04:102019/09/26 社會新聞 童綜合真人版開箱 醫院組成「全多露」 13:302019/09/26 生活 沙鹿向上路長下坡段再「撞」 3車2輕傷 17:162019/09/26 社會 專家傳真－新思維、新策略 突破國際醫療新發展 04:102019/09/27 產業特刊 淡水區工人配電遭電擊 送醫不治 16:522019/09/27 社會 台大醫院電腦系統遭駭 院方改口認了 20:012019/09/28 生活 社會熱門新聞 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 高捷副總賀新傳晨跑突昏倒 送醫不治 - 社會 未成年富二代轉大人 萬華買春 - 社會新聞 - 中國時報 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 「一個都不能少」 海軍開放破天荒深夜收攤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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