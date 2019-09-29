胡瓜主持民視節目《綜藝大集合》，本周來到新北林口東華宮，節目開場邀請在世界街舞錦標賽取得「世界第4名」的Hizam舞團，帶來精采表演。世界第4也是台灣在該比賽中取得的最好成績，其中一個舞蹈動作為人體模擬砲台發射，一人在下當底座，另一人頭在底座者的胯下，並且抬腿將全身撐直，高難度動作竟引起胡瓜注意，甚至想要挑戰。

胡瓜邀請紀詠勳一起合體，原以為胡瓜要當底座，沒想到他竟然想要當砲管，阿翔驚訝詢問，「瓜哥你認真的嗎？平常你不都是說說而已，今天來示範就算了，竟然還要當砲管？」胡瓜霸氣回應，「當然認真的，身為大哥，我什麼沒挑戰過。」隨即在眾人擁簇之下，成功做出高難度舞蹈動作，現場觀眾也忍不住歡呼。

阿翔（前排中）驚訝胡瓜（前排左二）挑戰高難度動作。（民視提供）

阿翔見狀大讚，「瓜哥真的太厲害了，但是紀詠勳因為瓜哥的體重關係，整個人已經軟腿。」胡瓜聞言笑回，「還好是紀詠勳撐住，換個人可能已經倒了，當然舞團的表演也非常厲害。」最後胡瓜讓舞團與藝人進行熱舞大風吹，相當精采。

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