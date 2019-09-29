外交再拉警報？第74屆聯合國大會日前在紐約聯合國總部開議，我15個友邦中，只有尼加拉瓜未表態支持台灣，被認為是外交鬆動。外交部發言人歐江安今天表示，我國與尼加拉瓜邦交篤睦友好，尼國歷年來也都以不同的方式聲援支持我國際參與。

中共10月1日將舉行國慶，近日也加強對我外交施壓力道，國安會日前召開會議，研判在年底前，可能還會有1至2個邦交國與我國斷交。

第74屆聯合國大會總辯論進行到第5天，總計我國15個友邦中有11國發聲挺台與聯合致函，宏都拉斯與巴拉圭雖未發言，但以個別致函聯合國支持台灣，教廷則參與聯合致函表達對我國的支持，唯獨尼加拉瓜未致函也未發言支持台灣。

由於國際民航組織（ICAO）24日在加拿大蒙特婁總部舉行時，有12友邦挺台參與，尼加拉瓜也未表態對我的支持，被認為兩國外交已拉警報。

對尼加拉瓜本年在聯合國大會未為我執言事，外交部發言人歐江安今天表示，近期尼加拉瓜國內面臨經濟、社會發展等嚴峻挑戰，因此本年尼國外長孟卡達（Denis Moncada)在聯大總辯論演講內容僅著重闡釋尼國國內外情勢。

她說，我國與尼加拉瓜邦交篤睦友好，長期以來雙方在各項裨益民生領域的合作關係密切，尼國歷年來也都以不同的方式聲援支持我國際參與。

歐江安強調，未來台尼兩國將持續在踏實外交、互惠互利原則下，相互扶持，為兩國人民創造最大的褔祉，讓台灣為國際社會做出更多的貢獻。

(工商 )