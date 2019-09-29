鄭爽赴巴黎時裝周近照曝光，一轉側面「直角鼻」讓人懷疑她又整容。(取材自微博)

曾被票選為「90後四小花旦」的大陸女星鄭爽，初出道時的青春清新形象讓人印象深刻，主演《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》叫好叫座，也讓鄭爽累積高知名度，然高人氣的她，曾因覺得自己不夠完美而「進廠維修」，外傳後來拿掉臉部填充物回歸自然美，近日鄭爽遠赴巴黎參加時裝周，近照因此曝光，卻讓人看傻眼，懷疑她又改變主意「二次整容」。

以清甜形象深植人心的鄭爽，2013年曾在戲劇發表記者會上，承認因想改變一下加上覺得自己不夠美而整容，然此事沒讓她形象受挫，反倒因直率坦誠的態度而受到更多人喜愛，之後外傳鄭爽悄悄拿掉臉部填充物，日前跟粉絲的合照在網路上曝光，未修圖卻讓人驚艷，直呼她彷彿回到剛出道時的清新模樣，非常好看。

而她最近遠赴巴黎參加時裝周，幾部系列短片曝光，畫面中鄭爽換上秋冬中性時裝，簡單綁起長髮並收在衣服內，乍看宛若留了及肩鮑伯頭，然吸引網友注意的，並非她身上的簡潔時髦裝束，也不是她消瘦的身材，而是她的鼻子，網友表示鄭爽正面看還算正常，然側面卻非常明顯，山根自兩眼間便拔高，鼻頭也加長，連成一線猶如溜滑梯。

另外，網友認為過去鄭爽的鼻尖到鼻翼原本還有點斜度，如今卻呈一直線狀態，彷彿在消瘦的臉龐上放了個直角三角形，不少人覺得她「鼻子的高度和臉型不搭」，懷疑鄭爽又整形，然也有粉絲替鄭爽叫屈，表示只是鼻影打亮所造成的妝容差異，而其他照片就沒這個問題，然無論如何，「鄭爽鼻子」一詞仍登熱搜，成為熱議焦點。

(中時電子報)