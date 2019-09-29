2019韓國羽球公開賽男單決賽，日本世界球王桃田賢斗和世界第二的寶島一哥周天成頂尖對決，兩人揮汗鬥智鬥力，首局還沒打完周天成就換球衣，比賽中雖展現強悍心理素質，從落後到後段加速追平比數，不過關鍵時刻桃田都能及時得分要回領先，最終周天成19比21、17比21落敗，衛冕失利。

包括亞錦賽、世錦賽等大賽，桃田賢斗本季已經收下7座冠軍，周天成則是本季3冠在手，雙方過去11次交手，周天成2勝9負略居下風，不過周天成下半季從印尼公開賽開始狀況也不錯，3座冠軍都是下半年獲得，可惜遇到「天敵」擋在衛冕路上，韓國賽決賽無奈鎩羽而歸，桃田則是花了52分鐘拿下個人本季第8冠，超越自己去年單季冠軍數，而且還有機會繼續追加。

周天成是本屆韓國公開賽5個項目唯一晉級到冠軍戰的衛冕者，和世界球王桃田賢斗的世界前兩名高手過招，首局桃田靠著一記爬過往的幸運球率先搶下第11分、帶著5分領先進入技術暫停休息，回到場上後桃田稍微失去專注力，讓周天成連追3分，針對桃田的網前撲球周天成守下，並打到後場破壞桃田腳步，讓桃田好不容易才救回，接著小天打了一記近身的強襲球，漂亮拿下這一分，這局中後段更出現連拿5分、追平比數的高潮，可惜小天還是2分之差讓出首局。

第2局初周天成靠著4比0取得5比3領先，可惜並未維持太久就被桃田追上，而且只要周天成追分或超前後，桃田都會加速或採取一些高質量回球搶回分數，讓周天成打起來難度相對就高，而桃田最後在3個賽末點優勢下，周天成擊球出界，讓比賽畫下句點。

包括昨天4強賽面對同胞王子維及今天決賽，周天成都是獨自奮戰，因為長期在他身邊協助的物理治療師高敏珊有事先回台灣，周天成再次於比賽中獨立思考如何面對各種狀況，持續增進心理素質和經驗，檢討這次失利後，或能成為下一次挑戰的養分。

(中時電子報)