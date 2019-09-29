今年首部破億國片《返校》熱潮持續延燒，全台票房自20日上映以來總計9天已超過1億3000萬，有望在2週內達2億票房。28日前進台南和粉絲會面，沒想到現場擠爆，台南中西區中山路差點癱瘓。導演徐漢強帶著男女主角王淨、曾敬驊一到現場都大大吃驚，王淨說：「也太多人了！你們真的是來看我們的嗎？」曾敬驊首次感受與這麼多粉絲的尖叫聲，也讓他格外興奮，他說：「我會好好記住今天，不會忘記的！」導演徐漢強說：「因為我太太是台南人，所以台南是我第二個家。」

《返校》台南一中同學已經二刷。（影一製作所提供）

現場目測應該有超過800名觀眾，但因時間關係只開放300名觀眾與劇組合影，有觀眾從早上10點半就來排隊，還有學生帶著課本在現場一邊等一邊寫，雖然現場的影迷都是已經看過《返校》，但已有許多影迷已經2刷、3刷、甚至5刷以上，徐漢強導演說：「如果看了喜歡，更歡迎帶爸爸媽媽、阿公阿嬤一起來看。」

媽媽陪著女兒看《返校》很有感。（影一製作所提供）

團隊除了見面會外也驚喜現身影廳映後現場，有許多親子觀眾，特別是女兒、兒子帶著爸媽來看，其中一位影迷媽媽分享：「很久沒這樣的電影了，很好看，那是我年代發生的故事，我都看得懂，謝謝你們拍出這麼有感覺的電影。」曾敬驊也與這位媽媽來個擁抱致謝。

(中時 )