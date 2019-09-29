中職的「麥可喬丹」招牌接球動作消失了！某運動品牌多年來推出美國職籃（NBA）超級球星、前芝加哥公牛隊麥可喬丹飛身灌籃動作的剪影，當做運動鞋的專有標誌，大發利市。

在中職一直存在著這個剪影，主角就是中信兄弟球星「恰恰」彭政閔，在內野手陳江和尚未退役之前，他常與彭政閔、王勝偉在球場的休息室內一隅坐在一起聊天、賽前整備或講笑話。

有一次彭政閔講了個冷話，他笑稱，他是中職的麥可喬丹！當時大家聽得「丈二金剛摸不著頭腦」，頓時安靜下來聽他怎麼講，只見彭政閔起身比出站一壘接球的動作：戴手套的左手舉起、兩腳叉開。

他很認真地表示：「這樣像不像某運動鞋上面的麥可喬丹！這個運動鞋應該要與我洽談合作。」現場的人聽了面面相覷、然後一陣暴笑，當然也要附和一下大球星的描述，直說「好像、好像」。

球迷、媒體幾乎都是專注恰恰的打擊表現，其實恰恰很滿意自己在一壘的接球動作，差可比擬巨星麥可喬丹，可惜沒有太多球迷注意他接球的剪影，只能孤芳自賞，最後隨著歲月不饒人而消逝在歷史洪流。

這個在中職被忽視的「招牌動作」、地位如同NBA麥可喬丹一樣深具影響力的球星，從賽場上榮退了，恰恰跟隨號偶象麥可喬丹的後塵，證明再強的一代球星總要在舞台上謝幕，未來再續前緣就是華麗轉身投入職棒的不同領域。

(中時 )