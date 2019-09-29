「米塔」颱風逐漸朝向台灣接近， 9月30日至10月1日之間是颱風最接近台灣的時候，北部及東北部地區慎防強風豪雨。農委會請農、漁民及海上作業漁船嚴加戒備，及早著手防災、減災整備工作，並隨時注意颱風訊息，漁船也應進港避風。

農委會提醒，葉菜類、青蔥等蔬菜易受風雨損害，倘已屆收穫期應儘速採收；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。適逢生育期瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。農委會也呼籲，農友，仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全。

農委會說，至於稻作方面，目前南部地區第二期稻作正值抽、齊穗期，其他地區稻作則陸續進入分蘗盛期，應加深田間積水，減少稻株搖擺，水深以秧苗高度為宜，以免植株受颱風吹襲傷害。

農委會也說，果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期水果，如香蕉、木瓜、番石榴、紅龍果及柿子等，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。正值果實發育期水果，如柑橘類，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象；災害後應注意田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

農委會指出，水產養殖業尤其是東北部的業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。至於畜牧業者應加強疏通排水系統，並檢查發電機是否正常運轉；此外，於河川周邊飼養畜禽業者應將畜禽趕入舍內，避免流失。如有死廢畜禽亦應妥善處理並加強畜牧場消毒工作，以避免影響環境衛生。

農委會也提醒，水保局將監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施；也會請各農田水利會加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門開關時機，颱風期間排洪順暢，降低淹水及災害發生風險。

而針對農畜產品供應情形，農委會將掌握各項產銷資訊，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節。

(中時 )