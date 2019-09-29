台銀新任總教練陳國維逐漸替球隊帶來新氣象。(觀護盃提供/黃及人花蓮傳真)

帶著全新口號「TRUST」出征花蓮觀護盃的台灣銀行，29日以84比63輕取印尼，拿下本屆觀護盃第5名，新上任的台銀總教練陳國維表示，「其實我們從夏季聯賽結束後練了更多，整體而言可以做更好，所以我給75分左右的評價。」

「在觀護盃只有幾場比賽，球員有真正做到教練團的設定，但我有發現，我們碰上非SBL球隊表現較好，遭遇SBL球隊就出狀況，大概是每年都最後1名，上去都自認輸一半，」陳國維表示，「更重要的是，我們到現在仍不會打領先球。」

陳國維表示，目前球隊最穩定的球員還是「花蓮女婿」張博勝，只要有他在場上，進攻成功率就比較高，至於還在持續養傷的李維哲，陳國維仍然設定他在新球季擔任先發控衛，「可是維哲到現在還抓不到好的時間點，畢竟他的傷還沒好。」

至於台銀陣中真正的「精神領袖」陳順詳，陳國維表示，「這次觀護盃剛好碰上順詳聽取膝蓋傷勢報告的時間，聽說他的傷勢好轉了，等到10月中旬再拍1次片子，就可確定11月重新回到訓練，別忘了！他是那種會逼自己的人。」

陳國維強調，這次觀護盃的最大收穫，還是發現今年狀元張家禾是可用之兵，「之前家禾練球太溫，防守也不好，沒想到上去完全不同，只要他打球不猶豫，別運球太多次，我相信他越來越好，他是那種我們每天開會都增信心的球員。」

29日拿下台銀本土最高12分的張家禾表示，「我不足的地方很多，運球也常失誤，不夠果斷，但我上場不會緊張，只怕身體太冷，所以我都會在板凳席後方拿球暖身，隨時準備好上場。」米歇爾貢獻17分，麥特瓊斯13分、7籃板。

另在第7、8名排名賽，寶島夢想家以88比63狂掃晧宇國際，拿下第7名，羅素替夢想家貢獻25分，楊敬敏16分，紀松佑12分，「少俠」田壘則因左腿傷勢缺陣。

(中時電子報)