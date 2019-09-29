蔡英文總統20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barceló III已過世，但網友查證發現人還活著。蔡今天透過發言人表示，經事後查證這是口誤，會向Barceló教授致歉。對於教授被活活說死。網友紛紛痛批，「完了」、「被過世，女皇要你死，你不得不死」、也有網友認為，「加分」。

蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔今表示，經事後查證，蔡總統20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，向大家表示她的的碩士指導教授John J. Barceló III已過世。這是蔡總統的口誤，蔡總統也表示會向Barceló教授致歉與致意，同時，總統也要再次感謝Barceló教授當年給予她的諄諄教誨，讓她在學術研究領域能夠有所成長與精進。

相關失言在網路引起熱議，網友紛紛大酸特酸，「死活也會口誤」、「我什麼時候說過我教授過世？」、「活著的老師說成死了！？」、「低能粉就覺得生死也能蝦講沒事」、「教授有立不自殺聲明嗎？」、「說有論文，會不會也是口誤？」、「大膽逆賊，君要臣死，還敢不死！」、「讀稿機那夜是脫稿嗎？那也不意外啦」、「總統發佈假新聞？」、「蔡英文有夠誇張，難怪滿嘴謊言」。

但也有蔡英文支持者緩頰，「快速道歉反而洗臉柯和韓，整體還是加分」、「不要再問了，都跟你說死無對證了」。

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