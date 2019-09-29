台北市長柯文哲是否還可能參選2020總統的門票掌握在親民黨手上，不過日前有「親民黨黨務人士」向媒體放話，要親民黨先「排毒」，直言親民黨被柯下毒太久，不排毒強不起來。此言引發親民黨前文宣部副主任吳崑玉不滿，痛批親民黨現在就是被這群「黨務人士」把最佳男主角做成了「賣票黃牛」，連鐵桿支持者都傷心掩面，掉頭離開。

吳崑玉透露他前陣子的際遇，在鴻海創辦人郭台銘退選後他遇到一名長期支持親民黨主席宋楚瑜的義工，看到他就直接劈頭就說，「還好你離開得早，現在我也不管了！」、「大家努力這麼久，居然給他們去賣門票，丟臉死了！難看死了！」、「連格都沒有了！」、「算了！不想管了！」

吳崑玉相當不滿黨內有人在講「排毒說」，無論是黃珊珊、林國成、吳益政，在親民黨最慘的時候都沒有離開，他們現在的心境，黨高層有一個個去好好談過問過嗎？一個2016年才進來的「政二代」，一篇新聞就把這些老幹全都點名得罪光了，這是「排毒」？還是「排斥」？

他也反過來質疑，親民黨這張「門票」，是多少幹部，多少支持者，多少年的血汗累積起來的？而且在郭台銘還沒退選前，到處放消息要賣門票的，不就是這些「黨務人士」？ 「是你們自己，把最佳男主角做成了賣票黃牛，連鐵桿支持者都傷心掩面，掉頭離開，你們還對得起誰？」

(中時 )