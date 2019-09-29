2020年總統、立委選舉逼近，繼上個月28日警政署長陳家欽率刑事警察局長黃明昭等人，至台中市警局召開「選舉指導查賄及布雷技術」會議；29日上午內政部長徐國勇親自南下台中，與台中市警察局長楊源明進行「閉門會議」，重視台中警方對查賄制暴的規畫與準備工作。

內政部長徐國勇表示，到台中市警局走動，除了關心警方查賄制暴準備狀況，也感謝警察同仁們，選舉期間治安維護工作辛苦，全台查賄治暴工作一直持續在進行，另總統或立委候選人，選舉期間維安工作，也指示台中市警局依照以往經驗進行。

台中警方指出，2020年2合1選舉與2018年9合1選舉，型態有所不同，針對查緝選舉賭盤、虛偽遷徙戶籍人口（幽靈人口），及境外資金介入選舉等影響選舉公平性之因素，都是此次查緝重點工作。制暴部分，總統候選人的維安，將比照總統層級、增派隨扈；掌握政治激進份子動態，避免滋事暴動情事發生。

(中時 )