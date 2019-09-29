「警察先生，我汽油快用完了，怎麼辦？」，老翁經尋獲後淡定神態讓四處尋他的2警哭笑不得，但也慶幸即時尋獲老翁，否則一但燃油耗盡、暖氣停擺，屆時車外低溫恐足以致命。（新城警察分局提供／王昱凱花蓮報導）

秋分過後，晝消夜長，合歡山上更是冷霧瀰漫，日前合歡山派出所接獲報案，稱南投一位失智老翁獨自駕車離家，家屬心急如焚。警方以GPS追蹤車輛後，由南投、花蓮警員兵分二路上山尋人，終於在松雪樓附近發現即將耗盡汽油的老翁車輛，結束一場高山驚魂。花蓮新城派出所長林福長表示，高山晝夜氣溫變化大，遊客切記備齊衣物上山，避免受凍。

南投仁愛鄉一位81歲失智翁日前早晨不告而別，獨自駕駛車輛離家，家屬急得如同熱鍋上蟻，連忙報警，仁愛分局獲報後以GPS追車，發現目標在台14線武嶺附近遊走，警員立即從中橫西側上山搜索，花蓮新城分局合歡山派出所才動員自東側出發，雙管齊下攔停車輛。

翁姓與呂姓警員二人驅車至太魯閣小風口管理站時，山區已漫出濃濃大霧，2警推估車外溫度至少在十度之下，加上濕冷的寒風足以讓人在短時間內失溫致命，兩員不敢耽擱立即向武嶺疾駛而去。

2警唯恐與老翁插肩而過，而特地繞入小風口處停車場查看，最後終於在行經松雪樓附近的3158咖啡館時，發現老翁駕駛的銀色休旅車迎面駛來，警員立即示意停車，老翁下車後只淡定的說了聲「我的車快沒油了，怎麼辦？」，全然不知家屬與警員正四處奔波找他，讓2人哭笑不得。

林福長表示，尋獲老翁當時車外是8.8度的低溫，若再晚一些汽油耗盡，暖氣無法供應，後果不堪設想，也提醒所有用路人，山區入秋後晝夜溫差極大，上山前務必做好保暖準備。老翁最終被載往台中與女兒相會，女兒也表示，爸爸失智偶會於住家附近走失，但這次衝上合歡山確實令家人始料未及，感謝員警即時尋獲爸爸。

(中時 )