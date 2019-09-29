中國外交部長王毅當地時間27日在聯合國演說時表示，中國已經啟動加入「武器貿易條約」（ATT）的國內法律程序。中國外交部補充說，這「體現了中國支持多邊主義的決心」。

美國之音報導，中國外交部在王毅宣布後發表聲明說，中國正在努力，希望儘快加入該條約。

這份聲明稱，這是中國積極參與全球武器貿易治理的一項重要舉措，體現了中國支持多邊主義的決心。「中國一向高度重視非法武器買賣及其濫用問題，支持條約的宗旨和目標，而且要為維護國際和地區和平與穩定作出積極貢獻。」

報導說，美中關係自貿易戰後不佳，中國之後更頻繁宣揚多邊主義，並經常斥責美國退出國際條約和不遵守規則。

中國並未公布其出口武器數量的數據。但報導引述斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，2014年至2018年間，中國是全球第5大武器出口國。中國向53個國家提供了主要武器，其中巴基斯坦是主要接受國，其次是孟加拉。

儘管缺乏有關中國武器性能的準確信息，但部分專家認為，某些中國製造的設備，可以與俄羅斯或西方同類設備比肩。

「武器貿易條約」於2013年在聯合國大會通過，有104個國家加入，條約規範了價值700億美元的全球常規武器跨境貿易，意圖避免武器落入侵略者手中。

美國前總統歐巴馬簽署該條約，但因為國內反對的聲音，美國參議院至今沒有通過。現任美國總統川普曾表示，他打算撤銷美國對該條約的簽署。

(中央社)