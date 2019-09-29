警員李傳毅扮演「蜘蛛人」逮捕毒品通緝犯

湖口鄉達生八街28日上演毒品通緝犯做勢跳樓拒捕，引起民眾圍觀戲碼，警方與毒蟲對峙近1個小時，警員李傳毅利用鬆懈毒蟲心防之際，扮演「蜘蛛人」趁機一躍而下，將毒蟲制伏逮捕歸案，移送新竹地檢署偵辦。

28日上午11時許，這名毒品通緝犯走在湖口達生八街上，適時湖口派出所警員何松澤、邱彥雄執行巡邏勤務經過，毒蟲心虛以為要逮捕他，馬上拔腿狂奔。

2員見狀呼叫線上警網支援，並一路追毒蟲到一處民宅3樓陽台，「不要過來，再靠近我就要跳下去！」毒蟲拒捕並作勢要跳樓，威脅員警不得靠近他，雙方對峙將近一小時，也引起民眾圍觀。

「跳下去會死人的！」「你有什麼困難可以好好講！」警方一度放棄攻勢，不斷透過閒聊方式，鬆懈毒蟲的心防。

埋伏在側邊4樓屋突的警員李傳毅，見毒蟲放鬆戒備，扮起「蜘蛛人」一躍而下，毒蟲來不及防備，被李員制伏逮捕，訊後移送檢方偵辦。

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(中時 )