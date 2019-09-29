即便整天降下大雨，等待登艦的排隊人潮久久不散，直到活動結束仍有千餘民眾等待登艦，直到深夜近23時許落幕，打破營區開放紀錄。（海軍艦指部提供）

昨天的「108年國防知性之旅-營區開放」活動，相當成功，海軍臉書宣稱有12萬人熱情參與，爭相競睹暌違12年後再度現身基隆港的茄比級海獅潛艦，以及首度開放參觀的派里級銘傳軍艦。

昨天活動到下午1600時結束，不再開放民眾進入營區，但現場仍有數千位排隊參觀民眾，海軍允諾讓所有民眾登艦，待入夜天色昏暗，基隆港區雨勢漸大，排隊民眾仍不散，等著登上74歲的海獅號老潛艦，直到深夜近11時，最後一批登艦的民眾始離去。

(中時 )