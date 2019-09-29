為登上74歲海獅號老潛艦 民眾排到深夜 13:592019/09/29 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 即便整天降下大雨，等待登艦的排隊人潮久久不散，直到活動結束仍有千餘民眾等待登艦，直到深夜近23時許落幕，打破營區開放紀錄。（海軍艦指部提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 即便整天降下大雨，等待登艦的排隊人潮久久不散，直到活動結束仍有千餘民眾等待登艦，直到深夜近23時許落幕，打破營區開放紀錄。（海軍艦指部提供） 昨天的「108年國防知性之旅-營區開放」活動，相當成功，海軍臉書宣稱有12萬人熱情參與，爭相競睹暌違12年後再度現身基隆港的茄比級海獅潛艦，以及首度開放參觀的派里級銘傳軍艦。 昨天活動到下午1600時結束，不再開放民眾進入營區，但現場仍有數千位排隊參觀民眾，海軍允諾讓所有民眾登艦，待入夜天色昏暗，基隆港區雨勢漸大，排隊民眾仍不散，等著登上74歲的海獅號老潛艦，直到深夜近11時，最後一批登艦的民眾始離去。 (中時 ) #民眾 #開放 #潛艦 #海獅 #營區 也許您會感興趣 推薦閱讀 九寨溝景區 世界旅遊日試開園 04:092019/09/25 話題觀察 海獅潛艦睽違12年 昨駛入基隆港 09:212019/09/25 軍事 國慶晚會首移桃園開唱 估計1萬5千人擠爆高鐵站 12:432019/09/25 政治 拉大中華區大戶來台投資 金管會祭秘密武器 13:152019/09/25 財經 真神秘！世界最老活潛艦現身基隆港 大陸人士不給看 16:032019/09/25 軍事 愛說笑！潛艦壞了4年 美防長讚戰力 10:222019/09/26 軍事 《金融股》結合數位生活應用，彰銀打造開放API生態圈 07:442019/09/27 財經 高齡74歲全球最老海獅潛艦 明開放內部參觀 14:282019/09/27 軍事 中華民國海軍27日在基隆港舉辦開放國防知性之旅營區開放參觀活動 19:202019/09/27 軍事 政院拍板開放山林：除國安及生態保育外全面開放 19:522019/09/27 政治 軍事熱門新聞 超級任務！德挑新戰機 美F35沒出局 - 軍事 為登上74歲海獅號老潛艦 民眾排到深夜 - 軍事 合體了！俄「獵人」首與蘇-57共飛 - 軍事 真正航母編隊殺手 美超級大黃蜂初具LRASM戰力 - 軍事 國軍「砲王」240砲射擊 震撼馬祖全島 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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