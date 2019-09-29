新竹市立動物園「昆蟲館」10月底正式開幕，將由馳名全台的「台灣昆蟲館」團隊進駐經營，展示全世界最大的甲蟲等各式動物，全館免費參觀更將啟動系列「昆蟲課」，將成桃竹苗最棒的昆蟲教育據點，小朋友不用跑台北上昆蟲課，在園內就可探索體驗生態。

動物園長楊家民表示，動物園再生計畫中將老舊的中廣播音站，改建為昆蟲及爬蟲的室內展館，周邊綠地打造為昆蟲和鳥類觀察區，結合作為戶外學習場域，創造人與動物和平共處的綠色空間。

昆蟲館內設計陸龜室外區、乾燥動物區、森林動物區、濕地動物區、標本展示區、鳥類展示區及生態池，展示各種昆蟲和全世界最大的甲蟲「赫克力士長戟大兜蟲」。

另外，還有眼鏡凱門鱷魚、鱷龜、蘇卡達象龜、食蛇龜、鬆獅蜥、變色龍、緬甸蟒等大型及可愛的爬蟲類，及喜歡與人親近的鳳頭鸚鵡及灰鸚鵡。

台灣昆蟲館團隊進駐昆蟲館經營，將啟動系列常態生態教育課程，以小朋友最愛的「甲蟲飼養課」為例，將帶孩子從甲蟲的卵、幼蟲、蛹養育到成蟲。配合竹市國中小生態課，規畫近距離接觸與昆蟲互動等體驗課程，自然課不再只能飼養蠶寶寶，學習將會變得生動有趣。

(中時 )