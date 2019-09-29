台南市山上區公所圖書館為響應10月11日「台灣女孩日」，首次辦理為期1個月的「閱讀新視野－女力書展」系列活動。（山上區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上區公所為響應10月11日「台灣女孩日」，首次辦理「閱讀新視野－女力書展」活動，10月1日起在山上區圖書館3樓登場，區長余基吉表示，此次還規畫性平親子桌遊活動，宣導性別平等議題，改善傳統印象，讓區民重視女力發展與社會參與。

女力書展展期為期1個月，將展出女作家的自傳、文學家、藝術家、繪本家等有關多元文化、女性成長、性別平等教育、性別主流化等書籍，關注兩性平權和女力時代的崛起，展現女力閱讀能量。

台南市政府性平辦公室執行長劉淑惠則鼓勵女孩們，跳脫傳統框架，要相信自己、喜愛自己、信賴自己，不要懷疑自己；別受限於人們認為自己應該是什麼樣子，期待女孩們都能充分啟發、培力其潛力與能量。

為呼籲大眾重視台灣女孩日，區公所除了舉辦女力書展外，更於圖書館規畫了性平相關活動，10月6日親子桌遊體驗多元家庭的認識與想像，10月20日繪本說故事鼓勵女孩勇敢追夢，10月26日女力時代Girls Talk演講分享人生與職涯經歷。

余基吉表示，希望透過系列活動，讓大家了解台灣女孩日的意義，推動性別平等議題的宣導。台灣女孩日系列活動期間適逢山上花園水道博物館雙十開園慶，活動期間公所亦於園區設攤展出，歡迎民眾來遊玩，順便參觀女力書展。

(中時 )