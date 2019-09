View this post on Instagram

👨‍👩‍👧‍👦 哈哈哈哈維基百科宣布我結婚了 可以幫我協尋一下我的老婆和小孩嗎 好想看看他們 以後有個一男一女好像蠻好的 雖然是平行時空 但還是希望他們可以快樂長大唷 不知道為什麼會被編輯這個 但我覺得背後的動機應該蠻可愛的 謝謝妳的愛 覺得太有趣了發個文以茲紀念 #出道就宣布結婚 #了不起負責 #離國民老公又近了一步 #開放留言串標自己想結婚的對象 #標起來! #這真的比假扮我跟別人聊天可愛多了