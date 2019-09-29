27歲男星林哲熹以《我們與惡的距離》中的應思聰一角爆紅，他在劇中細膩詮釋思覺失調症患者，也讓林哲熹以此入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，正當外界都看好他得獎時，林哲熹近日卻被爆已結婚，且還育有一對子女，對此，林哲熹也做出回應了。

林哲熹昨在IG曬出維基百科截圖，上頭指他在2017年與交往8年的香港女友結婚、接連生下一對子女，對此，林哲熹則是幽默說自己「被結婚了」，並發文：「可以幫我協尋一下我的老婆和小孩嗎 好想看看他們」。

雖然林哲熹不解為何會被「編輯」個人生活，但他沒有因此動怒，反而覺得有趣「但我覺得背後的動機應該蠻可愛的 謝謝妳的愛 覺得太有趣了發個文以茲紀念」，發文引發網狂虧「又是結婚又是生子，下周還要拿獎！根本三喜臨門」、「太幽默了」，還釣出林哲熹回應：「娶妻前生子後運氣最旺，我這樣應該算生子後吧！」

(中時電子報)