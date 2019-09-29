在新竹市成德高中舉辦為期5天的全市運動會圓滿落幕，有田徑1296位和游泳483位選手參賽，打破大會紀錄多達48項，並以成德高中打破田徑9項紀錄最突出，市長林智堅對破紀錄選手將頒發5千元獎勵金，教練3千元獎勵金，勉勵得來不易的佳績。

教育處指出，在市運會奪牌的選手將是參加10月全國運動會的主力選手，市府會就專任運動教練、基層選訓練站及中小學聯賽等活動進行補助，並以社會體育重點發展項目，提供績優運動選手培訓站360萬的培訓經費，期待竹市優秀選手在全運會能大放異彩。

今年市運會田徑大會總錦標，大專社會組由東區公所及清華大學分別獲得男、女子組總錦標冠軍。高中組由成德高中包辦高男、高女組總錦標冠軍。國中組由成德高中及光武國中分別獲得國男、國女組總錦標冠軍。國小甲組由龍山國小包辦小男甲、小女甲組總錦標，國小乙組則是由曙光小學及虎林國小分獲男女生組總錦標。

游泳大會總錦標，大專社會組由清華大學包辦男、女子組總錦標冠軍。高中組香山高中及新竹女中分獲高男、高女組總錦標冠軍。國中組由培英國中包辦國男、國女組總錦標冠軍。國小甲組由東元國小包辦小男、小女組總錦標。

(中時 )