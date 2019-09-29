前行政院長賴清德證實10月中旬將前往美國為蔡英文總統輔選，讓「蔡賴配」呼聲再起。對此，民進黨主席卓榮泰今天表示，除了參選人，沒人可以做任何表達。黨的立場、責任就是把所有人都找回來。

卓榮泰今天出席台北市松山慈惠堂第23屆全國松柏獎頒獎大會，國民黨主席吳敦義也參加同一場，不過兩人前後錯開並未碰面。

媒體詢問蔡英文總統和前行政院長賴清德是否如外傳已經碰面？是否代表「蔡賴配」已經成局？卓榮泰表示，傳聞的蔡賴會他沒有參加，所以不知情，更無法引述是否蔡賴配成局，「我只知道昨天全代會順利圓滿的結束」。

他說，最近黨的氛圍就是初選過後，希望黨內有更多、更大的團結與合作，他引用蔡英文總統「任何人都必須在這場選戰中，扮演重要的角色」的說法，強調黨的立場、責任就是把所有的人、老黨員、老朋友都找回來，「就像昨天的全代會一樣」。

至於是否支持「蔡賴配」？卓榮泰避重就輕的說，總統參選人要選擇任何人成為副手，都是參選人的絕對權力，沒有其他人可以做任何表達。

(工商 )