新竹市「108年環境知識競賽」在28日市府大禮堂熱鬧開戰，國小、國中、高中及社會4組共314名選手，經過1整天激烈比賽成績出爐，各組錄取前5名將代表竹市參加11月16日環保署在台大舉辦的全國總決賽。

環保局長江盛任表示，環境知識競賽已邁入第8年，參加者都是通過學校資格賽的高手，顯示環境教育已獲得各校重視，社會組有許多是師生聯袂參賽，搶答角逐環保知識王寶座。

這次競賽題目沒有所謂的題庫，參加者必須在環境教育終身學習網看指定影片，還要蒐集包含政府政策及時事、環境知識相關議題，競賽分「初賽」、「複賽」及「PK賽」三階段，各組前5名將代表新竹市參加全國總決賽。

新竹高中地理科老師蘇俐洙，連續4年帶學生參加這項競賽，自己也報名參加社會組，師生一起蒐集資料，她說這樣追求知識的過程很有趣且增進情誼，可以明顯提升參與者的環境素養。

各組前5名如下，國小組：載熙張雅淇、三民謝安、高峰陳玨蓉、香山許少恩、東門劉玠芳。國中組：三民黃琛皓、光華李彥霆、建華張祐、培英史皓文、成德楊聖霆。高中組：實驗中陳孟葳、實中莫殷其、新竹陳冠宇、新竹郭亦寬、建功姜懷晨。社會組：林春蘭、楊晏慈、游逸翔、劉恩琦、陳青菁。

(中時 )