時代力量高雄市議員黃捷28日出席重陽敬老活動時，遭到多名韓粉包圍罵垃圾，讓她決定提告。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千發文表示，懇請所有庶民夥伴協助一起展開「捍衛形象大行動」。他認為「與其生氣，不如爭氣」，別因為少數人一時的情緒衝動，讓有心人士可以借機炒作，進而影響了韓粉的理性形象。

黃捷日前與市長韓國瑜共同出席鳳山區公所108年重陽敬老活動時，多名韓粉上前將黃包圍，指著黃痛罵「垃圾」、「不要臉」，更比出倒讚手勢。黃捷則決定提告。

對此，孫大千在臉書指出，「與其生氣，不如爭氣」。千萬不要因為少數人一時的情緒衝動，讓有心人士可以借機炒作，進而影響了韓粉的理性形象。

他懇請所有庶民夥伴協助一起展開「捍衛形象大行動」。他列出行動三步驟，包括一、在公開場合中，如果遇到少數韓粉朋友失控脫序的行為，請立即出面制止，並緩和現場氣氛。二、在網路平台上，如果見到某些支持群眾的發言內容涉及人格誣衊，或是仇恨恐嚇，請立即留言制止，並且將相關人士的帳號回報給競選團隊。三、請透過所有管道向庶民夥伴拜託，唯有忍辱負重，擴大支持，才能夠在2020年成功地翻轉台灣，改變台灣。

(中時電子報)