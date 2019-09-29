小琉球因海洋生態資源豐富，近年成為觀光夯點，但相對的生態破壞問題層出不窮，當中海龜深受其害，不僅被遊客踩踏還曾被魚叉射殺，而28日又傳有遊客疑似踩海龜，目擊者拍下影片後怒向海巡通報並PO網盼引起關注，不久後，果真有民宿業者協助找到該遊客，全案正由海巡偵查中。

目擊者指出，28日下午她與家人到龍蝦洞時，意外看到海龜，他們興奮地拿起手機狂拍照又錄影，不料檢視影片時，竟發現在玩水的3名男中有人大喊「我踩到了」，而且手還指著水裡，接著又看到喊踩到的那位男子，很明顯地把腳移開讓後方戴眼鏡的朋友繼續壓著。

目擊者說，從放大的圖片中，可以依稀看得出來水下的生物是海龜，且是連頭都看得出來，而他們雙手像是壓著什麼大型的東西。他強調，「很明顯，那位戴蛙鏡的男子，一直在壓著你我都認為的那個生物」。

他說，當天已將影片拿到海巡安檢所報案，而會PO在臉書社團上是想引起大家關注，海龜受到遊客侵害已不是首次，希望大家可以重視這個問題。

海巡表示，目前經小琉球民宿協助下，已找到臉書影片中遊客，目前仍在調查中。

(中時 )