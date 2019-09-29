患有先天腦性麻痺及肢體協調缺陷的19歲竹北市陳姓少女，雙親已身故，住在姑姑家，疑趁著深夜自行離開，姑姑遍尋不著陳女，8月28日向警報案失蹤，日前到某超市要東西吃才被尋獲，結束20多天的「頑童歷險記」。

三民派出所受理陳女失蹤案，通報全國警察機關協尋，詢問陳姓姑姑後推測，陳女疑似經常性「翹家」自行出門尋樂，多次經家人尋回後，這次「脫逃」的範圍恐更大。

警方查訪陳女可能出入場所多日仍未尋獲，研判陳身上未攜帶現金，未有交通工具，「跑遠跑久就會餓肚子」，於是逐一向便利商店、超市、量販店詢問有無見過陳女。

竹北市某超市店員日前向警方報案，稱「疑似失蹤多日的陳女，在店內索取食物充饑」，員警到場了解，發現確係失蹤達20多天的陳女，帶回派出所並通知其姑姑請縣政府社會處社工介入協助，方才結束陳女長達20多日的「頑童歷險記」。

竹北警分局呼籲，民眾家中有失智長者或精神疾病患者，應定時拍照包括常穿衣著、特徵等，注意其可能活動範圍，或配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也請大眾如有遇到疑似走失人口，撥打110請警方協助。

(中時 )