法務部為提升民眾反毒知能，在農業博覽會創藝青村展區辦理「藥不藥．一念間」反毒行動博物館特展，法務部長蔡清祥今致詞表示，新興毒品推陳出新，偽裝樣態不斷翻新，常以咖啡包、軟糖等方式混裝出現，為提高民眾及年輕朋友警覺，特別呈現在45呎貨櫃大小的行動博物館中，自去年5月啟動以來，陸續在各縣市展出，累積近8萬6000參觀人次，希望帶給更多民眾反毒知識。

蔡清祥說，法務部為落實行政院新世代反毒策略，統合6大緝毒系統，強力查緝毒品犯罪，推動「安居緝毒」專案，掃蕩社區毒品源頭，保護民眾免於毒品危害，讓國人安居樂業。法務部為了減少毒品新生人口，積極拓展預防端的宣導工作，這項由法務部結合科博館等單位共同推動的反毒特展，藉由多元的反毒與防罪展示內容，以體驗與互動式的呈現，幫助學生與民眾認識毒品的危害，進而避免誤入毒品陷阱。

今天的開幕記者會上，除法務部長蔡清祥外、桃園地檢署代理檢察長郭文東、保護司司長黃玉垣、桃園市長鄭文燦、自然科學博物館副館長羅偉哲、慈濟大學無毒有我教育宣導團陳乃裕等人出席。

本次反毒行動博物館特展內容為國立自然科學博物館「古今法醫特展與反毒防罪體驗特展」的延伸展示，行動博物館車身約13.5公尺，車體寬約2.4公尺、展開後約7公尺，展示內容包含體驗模擬毒駕、吸毒後面貌、電腦遊戲、毒害影像的展示、實際藥物濫用案例、現今流行新興毒品樣態等，讓參觀者認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範。展示時段為每日早上9時至下午時，至10月27日為止，現場有講師進行導覽，歡迎民眾踴躍前往參觀。

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(中時 )