總統蔡英文的「論文門」持續延燒，有網友發現蔡英文在日前出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barcelo已過世，此發言引來教授林環牆說「4天前，才收到Professor Barcelo的email。不可思議！」。而今日蔡英文透過發言人表示，經事後查證這是口誤，會向Barceló教授致歉與致意。

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(中時電子報)