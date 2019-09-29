大政治大爆卦─無色覺醒》小英治國真相？國家機器黑韓無罪 恩師活的都能說死了？ 14:192019/09/29 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文的「論文門」持續延燒，有網友發現蔡英文在日前出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barcelo已過世，此發言引來教授林環牆說「4天前，才收到Professor Barcelo的email。不可思議！」。而今日蔡英文透過發言人表示，經事後查證這是口誤，會向Barceló教授致歉與致意。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 (中時電子報) #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文論文風波 600萬選民認有問題 04:092019/09/25 兩岸新聞 兩岸是小英的未爆彈 04:102019/09/25 時論廣場 論文案外案 挖出蔡英文比誠信更嚴重的問題 11:282019/09/25 政治 蔡英文的民調為何屹立不搖 04:092019/09/26 論壇廣場 拉抬政黨票 蔡英文籲支持者投綠 17:102019/09/26 政治 總統府公布蔡英文博士論文 網友笑：盒子比原稿重要？ 21:112019/09/26 政治 旺旺中時最新民調！韓國瑜未拓展中間選民 蔡英文暫領先13％ 04:102019/09/27 政治要聞 小英最怕想起的事 04:102019/09/27 時論廣場 蔡英文論文登國圖 網民喊：這不是肯德基 03:592019/09/27 政治 蔡英文稱康乃爾碩士指導教授已過世？網驚：還活著! 08:432019/09/29 政治 政治熱門新聞 年輕人疑問：長輩為何挺韓？這文竟瘋傳！ - 政治 震撼！蔡認口誤把老師活活說死 網讚：加分 - 政治 碩士指導教授沒死說死了!蔡英文認了口誤 - 政治 會再幫韓國瑜站台嗎？馬英九親自回應了 - 政治 洪秀柱選台南會贏？他曝關鍵原因：穩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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