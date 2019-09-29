疾病管制署今（29）日公布台南市出現今年國內首起登革熱的校園群聚感染，由於今天新增2名本土、1名境外移入的登革熱病例，他們同屬成功大學的學生群聚感染、目前累計4人，感染型別以較為少見的第三型登革熱病毒為主。

疾管署副署長羅一鈞認為，這起群聚事件是今年第1起校園登革熱群聚，感染源應是來自印尼、菲律賓等東南亞境外移入個案。

成大為群聚除了9月25日已經公布的東區大學里第三型30多歲個案外，今天新增2例本土登革熱病例與1例境外移入登革熱病例，其中本土個案是北區東興里10多歲男生與東區大學里20多歲女性。

這2人近期均無出國史，分別於9月23日、28日發病後就醫，因為經由登革熱NS1快篩陽性通報，目前10多歲男生尚在分型之中，20多歲女性通報確診為第三型登革熱病毒感染。

另有1例境外移入個案為東區大學里20多歲男性，他是9月25日發布的登革熱病例之後擴採確診，個案於9月10日從流行地區回國，9月12日出現發燒、倦怠及食慾不振等症狀。

疾管署研判，10多歲男生在可被感染期間主要活動地以北區東興里居住地、東區大學里為主，20多歲女性可被感染期間主要活動地為東區大學里，因此兩人在台南市東區感染的可能性較高。

今年以來國內累計89例本土登革熱病例，其中高雄市57例、台南市28例、新北市2例、桃園市1例與台北市各1例：另有398例境外移入病例。

(中時 )