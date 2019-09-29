香港示威衝突不斷，有網民今日(29日)中午在銅鑼灣購物區發起「人道救援誓師大會」及在下午發起「全球反極權大遊行」，由銅鑼灣崇光百貨遊行至金鐘政府總部，後者未有向警方申請，銅鑼灣多間商場及百貨公司疑擔心衝突一觸即發，近中午紛紛拉閘避亂。約下午2半，警方在軒尼詩道和怡和街施放多枚催淚彈，並舉橙旗警告會開槍。

據港媒報導，受事件影響，香港崇光百貨早上指，基於顧客及職員的安全為首要考慮，崇光銅鑼灣店於今日暫停營業。銅鑼灣希愼廣場宣布今午1時關閉。銅鑼灣世貿中心基於安全考慮今日暫停營業，強調今天無借用場地予任何人士或組織。

港鐵銅鑼灣站C出口大堂已有多名防暴警戒備，東角道對出十字路口亦有約30名防暴警，並截查市民及搜身。沿途有數十市民聚集，不時向防暴高叫「黑警」、「我有集會自由」等口號。

防暴警用大聲公要求聚集在東角道的市民立即離開及後退，又指市民正參與非法集結。防暴警搜查附近物資站期間疑遭辱罵，有女子其後被推倒制服，她其後被帶走。另外，世貿中心外有多名青年被搜身，警方最終帶走3男1女。

(中時 )