李佳芬出席青荷聯合總會舉行會員大會，多位立委參選人到場展現大團結（陳淑娥攝）

青荷總會成立韓國瑜總統後援會，李佳芬授旗給廖了以、林敏霖。（陳淑娥攝）

青荷聯合總會舉行會員大會，會中成立韓國瑜總統後援會，紅黑派大老張清堂、顏清標等均到場力挺。（陳淑娥攝）

台中市青荷聯合總會29日舉行會員大會，會中成立韓國瑜總統後援會，由李佳芬到場授旗，地方紅黑派大老張清堂、顏清標等均到場力挺，現場氣勢如虹凍蒜聲不絕於耳。李佳芬激動表示，「我就不相信、我就不相信、我絕不相信黑暗面會戰勝光明，不管怎麼汙衊我，我跟韓國瑜永遠光明磊落站在這裡」。

台中市青荷聯合總會29日在沙鹿舉行會員大會，由總會長、前內政部長廖了以、副總會長、前議長林敏霖領軍，紅黑派大老張清堂、顏清標現身力挺，再次展現紅黑大團結，立委候選人顏寬恒、江啟臣、李中等人均到場，會中由李佳芬授旗，成立韓國瑜總統青荷總會後援會。

李佳芬致詞時表示，這是在打一個緊密的團結戰，這場選戰要用一個更正面的心情，來面對台灣所有負能量，她語氣堅定高分貝強調，「我就不相信、我就不相信、我絕不相信黑暗面會戰勝光明！」不管怎麼汙衊，她跟韓國瑜永遠光明磊落站在這裡，因為所有努力不是為功成名就，而是希望台灣各行各業都好。

李佳芬指出，她常跟韓國瑜說，可以選擇一個安逸環境，今天既然面對了，所有的朋友共同努力，她絕不相信台灣的發展只有這樣，一定要對自己有信心，台灣人品質這麼好，國民素養這麼好，不應該淪落各行各業這麼悽慘。

(中時 )