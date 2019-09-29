碧潭幾米超級月亮 因豪雨暫時撤離 14:532019/09/29 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 ，新北市政府基於安全考量，暫時將原本放在水面上3個幾米月亮藝術裝置，撤離到安全地點。（新北市政府提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於昨（28日）豪雨，新店溪水位上漲，新北市政府基於安全考量，暫時將原本放在水面上3個幾米月亮藝術裝置，撤離到安全地點，後續將伺新店溪水流回復到比較緩和的水位後，再恢復展出，確保遊客及展覽作品的安全。 另依今（29日）上午中央氣象局米塔海上颱風警報單，外圍環流影響，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北平地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，提醒民眾出門前注意天氣及交通狀況，並盡量避免前往山區、海岸遊玩。 (中時 ) #山區 #安全 #豪雨 #水位 #大雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸核子安全 更上層樓 04:092019/09/27 論壇廣場 米塔颱風最快今生成 高壓影響路徑 09:442019/09/27 生活 雨狂炸還沒停！北北基宜5度豪大雨特報 19:452019/09/27 生活 蘇揆下周一宣布山林大解禁 22:302019/09/27 財經 東北風發威！週末北北基宜大、豪雨特報 04:312019/09/28 生活 景美溪暴漲 沿岸警戒、低窪區預作撤離準備 16:322019/09/28 生活 周末毀了！雨水狂灌 台北市累積雨量破300毫米 16:512019/09/28 生活 東北風加對流 8縣市大雨至大豪雨特報 17:182019/09/28 生活 雨勢再擴大 9縣市防豪大雨狂炸 17:132019/09/28 生活 基隆淹水 林右昌取消法國行 04:102019/09/29 地方新聞 生活熱門新聞 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 - 生活 颱風中心這時最接近台灣 天氣風險：有登陸機會 - 生活 瘦身還能增骨密度 營養師推這方法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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