由於昨（28日）豪雨，新店溪水位上漲，新北市政府基於安全考量，暫時將原本放在水面上3個幾米月亮藝術裝置，撤離到安全地點，後續將伺新店溪水流回復到比較緩和的水位後，再恢復展出，確保遊客及展覽作品的安全。

另依今（29日）上午中央氣象局米塔海上颱風警報單，外圍環流影響，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北平地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，提醒民眾出門前注意天氣及交通狀況，並盡量避免前往山區、海岸遊玩。

(中時 )