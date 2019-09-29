台中市政府社會局今(29)日舉辦「中市108年好人好事代表表揚活動」，副市長楊瓊瓔為46位好人好事代表頒獎。其中，最年長的受獎人邱劉阿雪，今年已高齡84歲；而知名的藝人「鳥來嬤」吳敏，也是好人好事代表人之一。

楊瓊櫻致詞時表示，「行善最樂」，黎巴嫩詩人紀伯倫曾說：「當你把自己奉獻出來的時候，才是真正的給予！」這句話對於每個人來說都適用，「奉獻」最重要的是要有那顆服務、奉獻的心。希望市民能一起加入關懷社會及弱勢族群的行列，不僅幫助他人更是幫助自己，讓生活更美好。

楊瓊瓔進一步表示，今年好人好事代表由中市各區公所及各民間團體、基金會、社會福利機構推薦，再由社會局成立評選小組選出台中市108年度好人好事代表計46人。每位好人好事代表有的在本業積極行善，也有人利用工作之餘參與各種社會服務，出錢出力默默付出，經年累月不求回報，值得社會大眾效法與學習，具有深刻意義。

社會局長彭懷真表示，今年好人好事代表邱劉阿雪女士為本次受獎人最高齡84歲，為人樂善好施，捐款幫助文化傳承、道路安全改善工程，長期優惠弱勢學生補習費用，數十年來從不間斷。邱女士秉持愛心關懷是一種奉獻，美德的根本是愛心助人，因此長期默默為善；而大家耳熟能詳的「鳥來嬤」吳敏，也是此次好人好事代表之一，鳥來嬤參與公益活動20多年，一生關懷婦幼、弱勢、治安。

本次表揚活動致贈受獎人客製化且具個人特色的公仔娃娃，並由副市長楊瓊櫻、社會局長彭懷真及受獎人代表共同為大會揭幕。除了肯定受獎人公益善行事蹟，期許所有好人好事代表把這份力量繼續堅持下去，讓生活在這塊土地的人們更好，展現友善幸福的大台中。

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