化解換柱心結，前國民黨主席洪秀柱（左一）在前新北市長朱立倫（右一）陪同下，到台南一家小吃店吃碗稞。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱參拜南天府，受到廟方人員歡迎。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱29日到東區吃碗稞、拜關公廟，前新北市長朱立倫與前台北縣長周錫瑋前來相挺，面對綠營批評她與新黨同路等於是贊同一國兩制，她回擊對手栽贓抹紅的手段是小人之心，直言兩岸關係應回歸憲法規範。

洪秀柱28日晚上參加新黨全代會餐會讓綠營開心「撿到槍」，民進黨立委王定宇陣營砲轟洪秀柱選擇與新黨一國兩制的主張同路，台灣基進黨也發文批評洪認同大陸卻不搬回去住，才是俗辣。

洪秀柱29日回擊王定宇想不出繼續連任的條件，沒招增強自己實力，所以在兩岸議題上挑撥離間。她直言兩岸關係很簡單，就是回歸憲法規範，照作就好，對手卻在文字上落下陷阱，故意栽贓抹黑，甚至抹紅，是小人之心。

面對民進黨內蔡賴配呼聲再起，洪秀柱坦言國民黨支持者對黨內總統副手人選會有焦慮感，但任何搭配都需要「男有情、女有意」，不管人選是誰，國民黨總統提名人韓國瑜應該誠意去拜訪，「雙方有意願才配的起來」。

洪秀柱29日中午在朱立倫與高思博陪同下，到東區品嘗「古都碗稞」，她忍不住大讚台南小吃，並在牆上留下簽名。過程帶來不少「洪粉」一起用餐，讓店家「發大財」。

洪秀柱29日下午到南天府拜關公，她提到自己勇氣與關公一樣，敢到台南挑戰艱困選區，並稱政治人物言行就要經得起神明檢驗，不然人民可以捧上去，也可以拉下台。

(中時 )