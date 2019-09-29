苗栗縣政府與彰師大工學院及聯大能源工程系共同辦理第一屆智能車實作競賽。（巫靜婷攝）

彰師大工學院於休息區設置比賽體驗區，展示機械手臂、萬向車、太陽能最佳頃斜角標示儀等，讓師生及家屬體驗、觀摩。（巫靜婷攝）

苗栗縣首屆智能車實作競賽

培養智能車機電整合選手，苗栗縣29日舉辦第一屆智能車實作競賽，呼應108課綱多元學習，首屆共有83隊，共計220名國中小學生報名，優勝者可代表苗栗縣角逐全國賽，縣府教育處學管科長邱華斐指出，台灣欠缺14到16歲的世界技能競賽國手，若能在國小課程融入基本知識，國中便能銜接培訓。

12年國教課綱強調團隊合作與解決生活問題等素養培植，科技教育扎根尤其重要，第一屆智能車實作競賽29日舉行，為苗栗縣第一個科技領域競賽項目，鼓勵國中小學生「做中學、學中做」，彰師大工學院及聯大能源工程系協助辦理，休息區設置比賽體驗區，展示機械手臂、萬向車、太陽能最佳頃斜角標示儀等，讓師生體驗、觀摩。

競賽分2組，國小組37隊85名學生、國中組46隊135名學生，選手必須藉由程式操控智能車順利尋跡走到終點，考驗邏輯思考、團隊合作及解決問題能力，成績最高的8組晉級決賽，利用藍芽操控智能車進行1對1較勁，車輛硬體的認知及熟悉度為關鍵，尬技藝也充分運用運算思維能力。

邱華斐表示，第二外語及資訊運用能力為學生發展的兩大利基，除了基本學識的認知，實作能力也相當重要，AI人工智慧快速發展，擁有機電整合能力的人才為各大企業所需，因此縣府計畫將生科領域帶入國小縣定資訊教育課程中，期盼國小5、6年級學童能有基本認識，誘發對科技領域的興趣。

比賽用智能車賽前由主辦單位統一保管。（巫靜婷攝）

彰師大工學院於休息區設置比賽體驗區，展示機械手臂、萬向車、太陽能最佳頃斜角標示儀等，讓師生及家屬體驗、觀摩。（巫靜婷攝）

選手透過賽前演練不斷修正程式，求得好成績。（巫靜婷攝）

賽軌設計交岔口、中斷等，考驗智能車判斷路線的能力及運作流暢度。（巫靜婷攝）

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