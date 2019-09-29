培養智能車機電整合選手，苗栗縣29日舉辦第一屆智能車實作競賽，呼應108課綱多元學習，首屆共有83隊，共計220名國中小學生報名，優勝者可代表苗栗縣角逐全國賽，縣府教育處學管科長邱華斐指出，台灣欠缺14到16歲的世界技能競賽國手，若能在國小課程融入基本知識，國中便能銜接培訓。
12年國教課綱強調團隊合作與解決生活問題等素養培植，科技教育扎根尤其重要，第一屆智能車實作競賽29日舉行，為苗栗縣第一個科技領域競賽項目，鼓勵國中小學生「做中學、學中做」，彰師大工學院及聯大能源工程系協助辦理，休息區設置比賽體驗區，展示機械手臂、萬向車、太陽能最佳頃斜角標示儀等，讓師生體驗、觀摩。
競賽分2組，國小組37隊85名學生、國中組46隊135名學生，選手必須藉由程式操控智能車順利尋跡走到終點，考驗邏輯思考、團隊合作及解決問題能力，成績最高的8組晉級決賽，利用藍芽操控智能車進行1對1較勁，車輛硬體的認知及熟悉度為關鍵，尬技藝也充分運用運算思維能力。
邱華斐表示，第二外語及資訊運用能力為學生發展的兩大利基，除了基本學識的認知，實作能力也相當重要，AI人工智慧快速發展，擁有機電整合能力的人才為各大企業所需，因此縣府計畫將生科領域帶入國小縣定資訊教育課程中，期盼國小5、6年級學童能有基本認識，誘發對科技領域的興趣。
(中時 )
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