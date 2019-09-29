Deontay Windmill Wilder Highlights

WBC重量級拳王「風車」懷德(Deontay Wilder)承諾他退休前一定會來場夢幻對決，也就是與前世界統一拳王喬雪(Anthony Joshua)的較量。懷德至今累積42場不敗(41勝0敗1和, 40KO)，只要再7場就能比肩傳奇重量級拳王洛基馬西安諾(Rocky Marciano)的連續49場不敗神話。

懷德常被批評空有力量而無技巧，他打拳也不講行門過步，衝上前就是一陣猛揍，砸人的動作宛如風車，被戲稱為風車拳。相較以往的重量級拳王，懷德被認為可能擁有史上最重的單發拳頭，他沒有組合拳與太多招術，但是身高201公分、211公分的臂展，加上炸彈般的拳頭，KO率幾乎百分之百，大多數在前3回合就擊倒對手。

純粹的力量是洛基與懷德的共通點，洛基剛出道時大家並不看好他，嘲笑他沒有技巧。結果洛基靠著重拳與鋼鐵般的下顎，成為重量級拳王，職業生涯沒吃過敗仗。懷德亦是半路出家，他原本在餐廳當服務生，靠著最低薪資過活，還須照顧罹有罕病的女兒。「人類的頭部不是用來挨揍的，但為了賺錢我不得不打拳。」

業餘時代，懷德在2008年北京奧運奪下銅牌，獲得綽號「銅牌轟炸機」。轉成職業拳手之後他再也沒輸過，連續揍扁了一群高手，他的發跡激勵人心，但也讓部分拳迷不滿，認為他這種打法侮辱了拳擊。懷德還放話要「連續50場不敗」跨越洛基障礙。

福瑞(左)被懷德兩度打倒，但最後仍站起來打成平手。（美聯社資料照）

去年底懷德首次遇到勁敵，挑戰者福瑞(Tyson Fury)是戰績赫赫更勝於懷德的前拳王，兩人打了12回合不分勝負。這場大戰引來許多爭議，福瑞堅信是他贏了，他無論在命中率或壓制力都表現更好，並且被懷德擊倒兩次都爬起來。懷德讓大家見識到他的怪力，只是他擊倒福瑞後已耗盡體力，最後被判定平手。

懷德對喬雪絕對是世紀大戰，然而喬雪今年6月意外丟掉統一拳王腰帶，他現在準備要去向小路易茲(Andy Ruiz Jr)重賽討回腰帶。統一腰帶包含WBA、WBO、IBF世界冠軍，加上懷德手中的WBC冠軍就集齊四大聯盟的腰帶，相當於以前的無庸置疑冠軍。

無論如何，懷德宣稱打拳就是為了賺錢，大家想看的他就會打，他不會逃避。他的下一場是11月迎戰歐提茲(Luis Ortiz)的重賽，然後等福瑞養傷完畢後再來一場重賽。懷德說：「我的時代終究會到來，總有一天我會拿下無庸置疑冠軍。」

Deontay Wilder All Knockouts (41-0)

(中時電子報)