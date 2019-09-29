米塔颱風來勢洶洶！昨天生成的米塔颱風，目前在台北的東南方約800公里海面，目前以每小時22公里速度向西北前進，預估今晚發布陸上颱風警報，明天下午暴風圈與花蓮及台東等地接觸，強度也將增強為中度颱風，風雨最大落在明天及後天清晨，部分地區恐有大豪雨降雨。

受到米塔颱風外圍環流影響，明天北部、東北部地區容易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部、東南部及中部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；後天颱風逐漸遠離，北部及東北部地區為短暫雨後多雲，東部及東南部地區局部短暫陣雨，中南部地區為多雲，午後山區局部陣雨。

中央氣象局簡任技正謝明昌表示，明天上午下雨的情況會漸漸增強，之後在下午之後的雨勢會更加明顯，而台灣的北部、東北部都是強降雨的熱區，明天下午至後天清晨會有豪雨以上等級的降雨。

謝明昌提醒，因明後天適逢大潮期間，沿海地區雨量宣洩不易恐怕會有積淹水情況，請民眾做好排水。

【氣象】米塔估明天最近台 氣象局08:30發布海警

(中時 )