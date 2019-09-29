台中新社區南華街是遊客最常使用道路之一，為迎接11月花海到來，台中市建設局日前燙平南華街，改善路段長達5.1公里，過程中更堅持清理完上邊坡滑落泥石後再施工，要讓遊客玩得更安全、更開心。

建設局長陳大田表示，南華街是到新社旅遊的遊客最常使用道路之一，為迎接11月新社花海到來，市府已於20日燙平南華街，讓山區市民行得更舒適安全。

建設局指出，新社區南華街(中99)從協中街至太平區北田路，是新社通往太平區的重要道路，總長度5.1公里，沿線經過多處休閒農莊，更是自行車愛好者挑戰體能的路段，因多年使用老舊損壞。

建設局表示，包括加強路面平整度、側溝改善及修復相關道路附屬設施等，由於南華街施工長度較長且位處山區，為確保品質，遇雨停止施作，雨後上邊坡滑落泥石也堅持清理後再施作，避免泥砂被封在瀝青鋪面內而降低品質。

建設局指出，總計目前已燙平300條以上道路，完成94公里，相當於台北到新竹的距離，未來將持續照顧市民居住與通行的安全，實現「富市台中，新好建設」的城市願景。

(中時 )