反送中示威者站軒尼詩道 警施放催淚彈 15:152019/09/29 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港警在軒尼詩道向群眾施放催淚彈（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反送中運動今又有激烈衝突，香港網民今（29日）在銅鑼灣購物區發起「人道救援誓師大會」及在下午發起「全球反極權大遊行」，由於地點位處敏感地區，相當接近金鐘政府總部，且後者未向警方申請獲准，銅鑼灣眾多商場中午前就紛紛關閉，避免動亂。 下午1時起，防暴警就已舉旗警告。到14：17時，警方逮捕一名中年男性，示威者因不滿，而上前包圍，警方使用胡椒噴霧驅散群眾。14：23時發生激烈衝突，警方在軒尼詩道和怡和街施放多枚催淚彈，並舉橙旗警告會開槍。而目前大批群眾向灣仔進發。 (中時 ) #警方 #衝突 #香港 #警告 #銅鑼灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 反送中燒到國內大學 教長要求大學保障每位學生言論自由 15:322019/09/25 生活 女聖師落網後冷靜 偵訊不是否認、就是緘默 19:122019/09/25 社會 香港入境處：國慶節期間預計有737萬人次出入香港 20:372019/09/25 兩岸 陸港生衝突 教長要大學保障言論自由 04:102019/09/26 兩岸要聞 未經官方管道更換螢幕 iPhone 11將跳出警示通知 13:542019/09/26 科技 林鄭投書《紐時》：香港仍有未來 14:472019/09/26 兩岸 美擬挺港法案 陸：挑戰一國兩制 04:092019/09/27 話題觀察 美中新冷戰開打！謝金河：台灣恐被掃到颱風尾 18:302019/09/27 財經 香港台灣化 大陸香港化 04:092019/09/28 論壇廣場 示威者佔軒尼詩道 警施放多枚催淚彈 14:592019/09/29 兩岸 兩岸熱門新聞 何韻詩參加台灣撐港反極權遊行 遭不明人士潑紅漆 - 兩岸 示威者佔軒尼詩道 警施放多枚催淚彈 - 兩岸 阿帕契、直-10 量級不同難相較 - 焦點新聞 - 旺報 中巴合作 梟龍BlockIII量產 - 焦點新聞 - 旺報 反送中示威者站軒尼詩道 警施放催淚彈 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。