香港反送中運動今又有激烈衝突，香港網民今（29日）在銅鑼灣購物區發起「人道救援誓師大會」及在下午發起「全球反極權大遊行」，由於地點位處敏感地區，相當接近金鐘政府總部，且後者未向警方申請獲准，銅鑼灣眾多商場中午前就紛紛關閉，避免動亂。

下午1時起，防暴警就已舉旗警告。到14：17時，警方逮捕一名中年男性，示威者因不滿，而上前包圍，警方使用胡椒噴霧驅散群眾。14：23時發生激烈衝突，警方在軒尼詩道和怡和街施放多枚催淚彈，並舉橙旗警告會開槍。而目前大批群眾向灣仔進發。

(中時 )