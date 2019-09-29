新竹市政府29日舉辦108年度守護一甲子-鑽石婚表揚活動，有64對長輩接受副市長沈慧虹福證，並且透過婚禮影集的播放，讓在場親友歡喜見證，長輩守護一甲子的堅貞美好愛情。

90歲林永家與87歲吳陳鑾夫婦，2人結褵71年，是今年鑽石婚婚齡最長的長輩，談及婚姻幸福的秘訣，林老先生認為彼此關心和相互扶持，是生活中最重要的事。

林老先生舉年輕時妻子坐月子，他張羅一切，親手燉煮餐點，滿滿的愛妻情意，他並曾騎新買的摩托車載妻子環島旅遊，途中還發生一手牽妻，一手扛摩托車過河的趣事，這些都成為兩人幸福美好的回憶。

另外，張則行與張莊麗華夫婦結婚至今滿65年，張則行年輕時擔任空士官長，天天至莊家門口站崗守望，此舉讓莊麗華深深感動，因而相戀結婚，2人感謝市府舉辦這次鑽石婚表揚活動，讓家人有機會齊聚一堂慶祝。

今年參加鑽石婚表揚活動的長輩有64對，有13名長輩超過90歲，最高歲數98歲，在副市長沈慧虹見證下，長輩與親友歡聚一堂，透過福證儀式，結合婚禮影集的播放，共度幸福美好的時光。

(中時 )