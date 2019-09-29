2019年全球先生（Mister Global 2019）選美總決賽於26日在泰國曼谷舉行總決賽，本屆台灣也首度派出代表參賽，與其他37國參賽者一同角逐桂冠，最終由韓國代表金鐘宇（Jong Woo Kim）獲得第一名。

金鐘宇在韓國國際先生比賽中拿下第二名，未能代表韓國比全球國際先生比賽，但本次代表韓國比全球先生成功拿下冠軍。（圖／翻攝自金鐘宇IG）

2019全球先生找來38國全球超帥猛男代表參賽，是世界具有指標性的男士選美賽事之一，前五名分別是韓國參賽的金鐘宇（Jong Woo Kim）、西班牙的Jose Luis Rodrigo、瑞士的Kenan Murseli、突尼西亞的Houssem Saïdi、印尼的Herman Yosef Cahyono。

左起韓國、香港、台灣國際先生代表。（圖／翻攝自全球先生香港粉專）

本屆台灣首度派出代表參賽，由身高185公分的伊林名模張哲偉代表，擁有健壯肌肉與迷人笑容的他，已有全球先生和國際先生兩次參賽經驗，成功讓世界看見台灣，本次在總決賽他也身穿原住民設計師Meijian Lafanl設計一身賽德克族傳統服裝，為張哲偉增添氣勢。

台灣國際先生代表張哲偉本次在決賽前獲得贊助商最喜愛全球先生。（圖／翻攝自國際先生台灣粉專）

(中時電子報)