2019年全球先生（Mister Global 2019）選美總決賽於26日在泰國曼谷舉行總決賽，本屆台灣也首度派出代表參賽，與其他37國參賽者一同角逐桂冠，最終由韓國代表金鐘宇（Jong Woo Kim）獲得第一名。
2019全球先生找來38國全球超帥猛男代表參賽，是世界具有指標性的男士選美賽事之一，前五名分別是韓國參賽的金鐘宇（Jong Woo Kim）、西班牙的Jose Luis Rodrigo、瑞士的Kenan Murseli、突尼西亞的Houssem Saïdi、印尼的Herman Yosef Cahyono。
本屆台灣首度派出代表參賽，由身高185公分的伊林名模張哲偉代表，擁有健壯肌肉與迷人笑容的他，已有全球先生和國際先生兩次參賽經驗，成功讓世界看見台灣，本次在總決賽他也身穿原住民設計師Meijian Lafanl設計一身賽德克族傳統服裝，為張哲偉增添氣勢。
(中時電子報)
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