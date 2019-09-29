總統蔡英文深陷博士學歷「論文門」，今日又傳出「口誤」將還活著的康乃爾碩士指導教授「說死了」，將向教授Barceló致歉。自由作家洛杉基轉發蔡英文「口誤」說死老師的新聞，淚憶去年他在美國的博士指導教授過90歲生日，受過他指導的博士生，紛紛從世界各地趕來為他祝壽。這篇對老師真情回憶的長文讓網友留言「蔡英文情何以堪？」

蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barceló III已經過世，但網友查證說人家明明還活的好好的。蔡英文總統今天透過發言人表示，經事後查證這是口誤，會向Barceló教授致歉與致意。

自由作家洛杉基轉發蔡英文「口誤」說死老師的新聞，並說，「去年，我在美國的博導（博士指導教授）過90歲生日，受過他指導的博士生，紛紛從世界各地趕來為他祝壽，包括來自中國大陸的博士生。不能參加的，就自行錄製一段祝賀影音傳給他。」

洛杉基說，「我因為人在台灣，未能參加，但是聽同學說，在他的birthday party上播放了所有學生給他影音，他竟然還能認出一些學生的名字，包括我在內。」事後，教授給大家發了一封感謝信，談起他這一生桃李滿天下，雖然視力聽力大不如從前，身體也有許多毛病，但是他以他能夠一生浸淫在他最心愛的高科技研究工作而感到心滿意足，他更希望他的學生能夠各個出類拔萃，青出於藍而勝於藍。

洛杉基說，「讀完他的信，淚水不僅奪眶而出。回憶撰寫論文的那些年，與他有過不少爭論，也有感到沮喪的時候，但是最後都能一一克服；他還幫我修正了不少“Chinglish (中式英文），讓我的論文更有質感。」

洛杉基回憶「我能順利取得博士學位，老師的恩情，我這一生始終不敢或忘。 偶爾也會提筆寫信跟他話家常，他竟然還記得我的先父曾經參加過抗日戰爭。當年他知道我的家境拮据後，便主動幫我爭取四年助教獎學金與免學費，讓我可以在兩袖清風的情況下，還能全時讀研不必打工，可以專心做研究。」

他最後表示，博導是我這一生的貴人，他對我的恩情，雖無法湧泉相報，但我會點滴留在心底，直到我人生的盡頭。網友留言「你寫到落落長，讓蔡英文情何以堪？？」

(中時電子報)