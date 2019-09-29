嬰孩哭鬧後臉色突然發青發黑，小心是「嬰兒摒息症」！桃園聯新國際醫院收治剛滿1歲嬰孩，家長主訴症狀在家哭鬧後突然一動也不動，臉色轉為發青發黑，但過了一會又恢復正常。聯新國際醫院小兒科主任薛常威醫師表示，「嬰兒摒息症」好發於6個月至1歲半嬰幼兒，雖然不需特別治療，但往往把新手爸媽嚇一大跳。

該個案經聯新國際醫院完成檢查治療後，再進行下轉回社區診所，讓民眾透過雙向轉診，獲得完善的醫療服務。薛常威說，嬰兒摒息症通常發生在持續嚎陶大哭或受到劇烈驚嚇時，沒有換氣呼吸，臉色會發黑，有些會昏倒在地，看起來像癲癇發作一樣。

嬰兒摒息症發作時間維持數秒到數分鐘不等，發作之後大多數會自行恢復，通常長大後會自己痊癒，不必特別做治療，因此家長毋須太過擔心。薛常威表示，由於嬰兒摒息症像是癲癇發作，診所不敢掉以輕心，因此轉到大醫院進一步檢查。醫院確診沒有問題後轉回診所，民眾日後仍可就近在社區診所看病，如果嬰兒再發生摒息症狀時，也不必驚慌。

(中時 )