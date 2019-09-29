李元玲體脂率僅12％，但她稱亞洲女性若穿M號就等於肥胖，極端言論引來眾多抨擊。（照片來源：李元玲Cathryn Lee臉書）

李元玲健身影片

馬來西亞氣質美女李元玲（Cathryn Lee），有大馬鋼琴女神、真人版娜美、李雲迪徒弟等各種稱號，瘋狂健身的她號稱體脂率僅12％，曾登上FHM 男人幫、GQ等雜誌。不過日前李元玲在IG限時動態發文，稱亞洲女人M size就等於肥胖，遭到網友砲轟圍剿，不得不關閉有百萬追蹤者的IG帳號。

李元玲身高170公分，體重只有45公斤，因為瘋狂健身，體脂率竟然僅12％。她1989年出生在馬來西亞，家境優渥，從小學習古典音樂和鋼琴，高中畢業就到英國伯明罕音樂學院深造，曾被推薦到德國慕尼黑接受李雲迪指導。

除鋼琴才藝，李元玲還是個芭蕾舞高手，可說是集美貌、才華於一身，性感與氣質兼具，只發過150 篇文的IG，就擁有高達100萬的追蹤數。

不過日前她IG限時動態發文，竟狂妄表示，對亞洲女孩來說，S號就等於M號，而M號等於肥（Fat）。

她表示自己是2/XXS號，更直言「如果妳是6/S號，請你停止吃東西，然後移動自己的屁股到健身房去！」，勸亞洲女性把身材控制在4/XS號，更強調「這世界上沒有所謂的百搭，瘦，才是百搭的最基本條件。」

如此極端的言論，引發網友砲轟，讓她不得不關閉IG帳號，不過網友仍不放過她，有傳言指她鋼琴文憑疑似造假，另有網友批她「瘦如骨只有狗才喜歡…」、「有點肉肉才爽，不然像頂鐵板一樣」、「人美是好，心不美，更不好。人是會老的。美是不永恆的」、「她天生麗質不是她的錯，可是她用鄙視的語氣調侃S size 以上的亞洲女性。還一直強調她是XXS。是她自己用外表來物化女性。結果引起眾怒」。

不過也有人聲援女神，表示「天生麗質也不是她的錯，只能說上帝造人作業程式不標準，時好時壞」、「她只是發表自由言論，沒有強迫你跟隨」。

(中時電子報)