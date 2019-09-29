儘管當家射手簡祐哲單場飆進4顆三分球，且拿全場最高24分，台啤29日在花蓮觀護盃季軍戰，仍以67比86不敵泰國莫諾吸血鬼，本屆觀護盃只拿第4，不過台啤總教練周俊三說：「這次目標是修正問題，畢竟我們人員太過吃緊了。」

台啤在今年觀護盃3人當兵、4人受傷，可用之兵只有9人，甚至把先前退休的成力煥都叫回來打工，更重要的是，找來測試的小洋將克里斯普表現欠佳，季軍戰全場投9中2、僅拿7分，周俊三賽後表示，續留克里斯普的機會很低。

「克里斯普表現普通，實際上他的發揮有限，所以不太可能留下，」周俊三說，「接下來除了等待10月15日洋將選秀，我們自己也會透過管道找尋小洋將，畢竟我們大洋將確定是塞瑟夫，雖考慮找回愛德，但兩人身高恐怕超過限制。」

不過周俊三相當欣慰在這次觀護盃，簡祐哲的表現相當不錯，「這就是一體兩面，祐哲長期跟著我們訓練，成果就從比賽中看出來了，不論從一開始的替補，到後面的場場先發，他的表現不錯，但他身材較小，體能下滑較快，還須好好訓練。」

簡祐哲去年因為入選雅加達亞運三對三國手，接著又去服役，所以很晚才到台啤報到，上季表現也始終不夠穩定，如今終於等到充分發揮的舞台，他說：「這次觀護盃表現算是及格，多虧我在暑假期間規律訓練，也會私下自我加強。」

「最近我的加強重點仍在投籃，也著重重量訓練，整體感覺提升不少，就像三哥所說，我容易因為碰撞造成體能下滑，這將是我日後改善重點，不管新球季我跟小洋將上場時間如何分配，我都會努力做好一名稱職替補。」簡祐哲說。

(中時電子報)