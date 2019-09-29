蔡總統強調，請大家包容的心，不論他是台灣派，還是中華民國派，是中生代、新生代還是年紀稍微大一點，只要為台灣，我們團結在一起。（盧金足攝）

蔡英文總統29日下午到台中市出席全國消防防災產業後援會成立大會。（盧金足攝）

蔡英文總統29日下午到台中市出席全國消防防災產業後援會成立大會，面對全場支持者高喊「凍蒜！」蔡總統表示，現在離投票一百多天，選戰可以穩穩的走向勝利，2020選舉就是展現人民團結意志最重要的時刻，請大家包容的心，能夠把所有的力量集結起來，不論是台灣派，還是中華民國派，是中生代、新生代還是年紀稍微大一點，「只要為台灣，我們團結在一起，這是一場非常關鍵的選戰」。

全國消防防災產業後援會今日在長榮桂冠酒店成立2020蔡英文總統連任後援會，來自全台相關產業的支持者揮舞綠色與粉紅色的競選旗幟，喊出「2020台灣要贏」。

蔡總統說，為了保護民主自由的一場選戰，選舉期間有很多假消息、扭曲與造假，覺得怪怪的，請不要再傳出去，趕快去查清楚，如果要澄清請大家一起幫忙澄清，她拜託全場支持者 ，多宣導政府的政策、政績，「建議你們看我的臉書看我的LINE」，也稱讚行政院長蘇貞昌的臉書很精彩，小編很厲害，內容活潑生動，政策講的很清楚。

蔡總統強調，消防跟防災產業都知道消息的正確是非常重要的一件事情，民主社會也是一樣，民主社會裡面最重要，透過選舉來行使政治上的權利，但是民主社會講究的是每一個去投票的，都是按照自己的意志去投票這才是民主，可是在投票當下取得的資訊是不是真實，正確就很重要。

她呼籲，如果有看到任何的消息，覺得怪怪的，請不要再傳出去，趕快去查清楚。如果要澄清請大家一起幫忙澄清。

蔡總統強調，人民團結很重要，這個選舉就是展現人民團結意志，她請大家有包容的心，能夠把所有的力量集結起來，不管台灣派、中華民國派，中生代、新生代還是年紀稍微大一點，「只要為台灣，我們團結在一起，現在是一個非常關鍵時刻，為了保護民主自由的選戰」。

(中時 )