何韻詩參加台灣撐港反極權遊行 遭不明人士潑紅漆 15:262019/09/29 中時 蔡宗霖、 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港音樂人何韻詩（中）、台灣音樂人巴奈、楊大正（左）等人12日召開記者會，呼籲香港與台灣的朋友，一起參與「929台港大遊行：撐港．反極權」的行動 （摘自中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「929台港大遊行—撐港反極權」活動29日下午3時於立法院旁舉行，香港歌手何韻詩（中）出席，卻遭不明人士潑紅漆。(中央社) 香港反送中風波持續延燒，今（29日）日由台灣多個民間團體發起的「929台港大遊行—撐港反極權」於下午登場，支持反送中運動的香港歌手何韻詩也來台參與遊行，但在何韻詩接受記者採訪時，遭一名身戴頭套及安全帽的不明人士潑灑紅漆，一旁記者也遭受波及。 該名潑漆男子在潑漆後欲逃離現場，不過被在場民眾團團圍住。何詩韻在被潑漆後還是繼續接受採訪，並無奈的表示，這就是他們在香港每天都要面對的狀況，這就是打壓跟恐嚇，不過香港人是不會被這種狀況嚇到的，也絕對不會退縮的。 (中時 ) #潑漆 #遊行 #香港 #何韻詩 也許您會感興趣 推薦閱讀 同志大遊行下月登場 西門町首見彩虹地景 17:562019/09/25 生活 929挺港遊行 警接獲情資「統促黨將到場」 18:282019/09/25 政治 香港入境處：國慶節期間預計有737萬人次出入香港 20:372019/09/25 兩岸 國台辦批民進黨介入港事 林飛帆否認 12:162019/09/26 政治 林鄭投書《紐時》：香港仍有未來 14:472019/09/26 兩岸 公民團體與時力舉行記者會籲民眾參與929台港大遊行 19:402019/09/26 政治 美擬挺港法案 陸：挑戰一國兩制 04:092019/09/27 話題觀察 美中新冷戰開打！謝金河：台灣恐被掃到颱風尾 18:302019/09/27 財經 香港警方反對民陣10.1集會及遊行申請 19:532019/09/27 兩岸 香港台灣化 大陸香港化 04:092019/09/28 論壇廣場 兩岸熱門新聞 何韻詩參加台灣撐港反極權遊行 遭不明人士潑紅漆 - 兩岸 示威者佔軒尼詩道 警施放多枚催淚彈 - 兩岸 阿帕契、直-10 量級不同難相較 - 焦點新聞 - 旺報 中巴合作 梟龍BlockIII量產 - 焦點新聞 - 旺報 反送中示威者站軒尼詩道 警施放催淚彈 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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