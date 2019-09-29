「929台港大遊行—撐港反極權」活動29日下午3時於立法院旁舉行，香港歌手何韻詩（中）出席，卻遭不明人士潑紅漆。(中央社)

香港反送中風波持續延燒，今（29日）日由台灣多個民間團體發起的「929台港大遊行—撐港反極權」於下午登場，支持反送中運動的香港歌手何韻詩也來台參與遊行，但在何韻詩接受記者採訪時，遭一名身戴頭套及安全帽的不明人士潑灑紅漆，一旁記者也遭受波及。

該名潑漆男子在潑漆後欲逃離現場，不過被在場民眾團團圍住。何詩韻在被潑漆後還是繼續接受採訪，並無奈的表示，這就是他們在香港每天都要面對的狀況，這就是打壓跟恐嚇，不過香港人是不會被這種狀況嚇到的，也絕對不會退縮的。

(中時 )